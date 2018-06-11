В «ЛНР» люди отравились грибами: Мужчина умер, 8 человек в реанимации. Новости

В «ЛНР» 9 человек отравились грибами. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

«9-11 июня 9 жителей из разных населенных пунктов ЛНР были госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии разной степени тяжести с предварительным диагнозом "отравление неизвестным ядом растительного происхождения". Все они накануне собирали и употребляли в пищу дикорастущие грибы», – говорится в сообщении.

2 таких случая были зарегистрированы в Брянке. «9 июня в центральную городскую больницу в тяжелом состоянии был доставлен 31-летний местный житель, а 10 июня – 30-летняя женщина. В связи с ухудшением самочувствия оба переведены в токсикологическое отделение республиканской клинической больницы. Мужчина скончался, пострадавшая – в тяжелом состоянии», – сообщают в пресс-службе.

Также сообщается, что 7 человек отравились в Кадиевке (до переим. Стаханов). «10 июня около 8 часов утра в центральную городскую многопрофильную больницу поступило 4 человека: супруги (61 и 59 лет), а также две их знакомые 79 и 55 лет. Как выяснилось, в субботу (9 июня – ред.) они вместе собирали грибы в лесопосадке в черте Стаханова, поужинали ими, вскоре почувствовали недомогание, но в больницу обратились только на следующее утро», – утверждают в «МЧС».

«В тот же день чуть позже в стахановскую больницу были доставлены мать (61 год) и дочь (45 лет), которые накануне собирали грибы в пос. Замковка г. Брянка. 11 июня с тем же диагнозом была госпитализирована жительница г. Ирмино, собиравшая грибы в местной лесополосе», – добавили в пресс-службе.

В «ЛНР» заявляют, что все пострадавшие в данный момент находятся в реанимационном отделении в состоянии средней степени тяжести.