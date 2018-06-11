Может, оградят забором: В «ДНР» молодой мужчина спрыгнул с крыши 14-этажного недостроя. Новости

В «ДНР» молодой мужчина спрыгнул с крыши недостроенного 14-этажного дома. Об этом местные жители сегодня, 11 июня, сообщают в соцсетях.

«В микрорайоне "Солнечный" в Макеевке пару часов назад с крыши недостроенной 14-этажки снова выбросился парень, второй в этом году. Со слов свидетельницы, видевшей это с 9-го этажа 34 дома, находящегося напротив: "Парень сперва ходил по краю крыши, намеренно подошел к углу дома, повернулся спиной и спрыгнул". Может уже додумаются оградить эту недостройку хоть каким-то забором, а еще лучше поставить сотрудников ППС или хоть сторожа», – пишут в одном из местных пабликов.

Многие макеевчане считают, что ограждать недострой нет ни возможности, ни смысла:

«Tommy»: «Ограждать смысла нет, ибо таких крыш много»;

Николай: «А им заняться больше нечем, как недострой сторожить»;

Алексей: «Ага. За каждой многоэтажкой по наряду ППС закрепить, чтобы малолетние не прыгали с них. А медикаменты и колюще-режущие предметы продавать при предъявлении справки от психиатра и участкового».

При этом жители Макеевки предлагают простое и не затратное решение, которое, по их мнению, спасет жизни. «Да толку ограждать? Нужно пару пролетов убрать – и все! Блин, я видела, как его забирала машина, это ужас просто! Говорили, что он еще записку написал. Бедная мать», – пишет Таня.

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