Гримчак назвал компромисс, на который Украина может пойти по Донбассу. Новости

Украинские власти готовы провести местные выборы на Донбассе, но при условиях обеспечения безопасности и ряда пунктов Минских соглашений. Об этом сегодня, 11 июня, рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, комментируя заявление МИД России о том, что на встрече в «Нормандском формате» российская сторона будет настаивать на имплементации «формулы Штайнмайера».

«Москва много чего требует – это их личные проблемы, но мы хотим, чтобы выполнялись Минские договоренности. Но Минские договоренности мы готовы выполнять, даже выборы провести, если там будет обеспечена безопасность, если там не будет боевиков, российских наемников и российских войск, а граница будет контролироваться хотя бы миротворческой миссией для того, чтобы на нашу территорию бесконтрольно не заходили войска, оружие, наемники, боеприпасы и много чего другого», – сказал он.

По его мнению, первое, что должно выполняться по Минским соглашениям, и что может стать новым импульсом в этих договоренностях, это пункты по безопасности. «Я начал бы с первого пункта – прекращение огня, отвод тяжелого вооружения, вывод иностранных войск с территории ОРДЛО*, вывод российских наемников с территории ОРДЛО, разоружение боевиков и дальше по всем пунктам, которые там есть», – заявил Гримчак.

Как сообщалось ранее, по словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, на сегодняшней встрече глав МИД стран-участниц «Нормандского формата» в ходе переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе украинская сторона будет настаивать на введении миротворцев и выполнении Минских договоренностей.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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