Ситуация в пунктах пропуска днем 11 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«V»: «10:19. Блокпост Майорск. По состоянию на 09:40 утра. Выезд. 100 легковых авто. 42 автобуса. 250 человек пешеходной очереди»;

Максим: «13:14. Майорск: все работает»;

Юлия: «14:36. Работает».

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «10:41. "Каргилл" в сторону Украины. Очередь почти до спуска с моста (метров на 50 меньше)»;

Константин: «10:43. "Каргилл" в сторону Украины: 30 машин»;

Виктория: «"Каргилл" в Украину: в 12:20 было 50 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «10:14. Еленовка в сторону Украины – 50 машин. Льготка пустая. В ДНР из Украины 0. Пешие стоят на "нуле" 150 человек»;

«А что»: «12:52. Еленовка. В Донецк общей 50, льготы 7. Из Донецка очереди нет».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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