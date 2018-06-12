Сплошные прочерки: В «ДНР» бензина нет ни в одном городе (Фото). Новости

В «ДНР» 11 июня ни на одной заправке «Республиканской топливной компании» (единственный поставщик топлива в «республику», владеет самой крупной сетью АЗС) не было бензина. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга, действующей на сайте «РТК»
Как показал анализ «Донецких новостей», АЗС «РТК» находятся в 11 неподконтрольных украинской власти городах Донецкой области. Всего насчитывается 46 заправок, из них наибольшее число приходится на города:
- Донецк – 27 АЗС;
- Макеевка – 7 АЗС;
- Горловка – 3 АЗС;
- Енакиево – 2 АЗС.
В остальных городах (Дебальцево, Докучаевск, Зугрэс, Снежное, Тельманово, Торез, Шахтерск) – по одной АЗС «РТК».
Судя по данным мониторинговой системы «РТК», 11 июня ни на одной заправке компании бензина в открытом доступе в наличие не было. Однако на 11-ти АЗС по всей «ДНР» был бензин марки А-92 с пометкой «Гум.» – это «гуманитарные» поставки из России, опускаются по талонам и безналу для «ведомств ДНР» («скорой помощи», «МЧС», «МВД», «МГБ», «военным» и пр.).
Также из 46-ти заправок «РТК» дизтопливо было на 43-х, газ – на 29-ти.
Топливо
Наличие на АЗС, кол-во заправок
Примечание
А-92
0
А-95
0
А-98
0
ДТ
43
– в Донецке – на 26-ти АЗС;
– в Макеевке – на 6-ти АЗС;
– в Горловке – на 3-х АЗС;
– в Енакиево, Дебальцево, Докучаевске, Зугрэсе, Снежном, Тельманово, Торезе, Шахтерске – по 1 АЗС
Газ
29
– в Донецке – на 14-ти АЗС;
– в Макеевке – на 4-х АЗС;
– в Горловке – на 3-х АЗС;
– в Енакиево, Дебальцево, Докучаевске, Зугрэсе, Снежном, Тельманово, Торезе, Шахтерске – по 1 АЗС
Гум. (А-92)
11
– в Донецке – на 5-ти АЗС;
– в Макеевке – на 2-х АЗС;
– в Горловке, Енакиево, Зугрэсе, Торезе – по 1 АЗС;
– в Дебальцево, Докучаевске, Снежном, Тельманово, Шахтерске – 0 АЗС
Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне.
Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ – к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.
В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.
В главной топливной компании «ДНР» пояснили проблемы с топливом – заводы России прекратили отгрузку бензина «республике».
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