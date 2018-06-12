Сплошные прочерки: В «ДНР» бензина нет ни в одном городе (Фото). Новости

В «ДНР» 11 июня ни на одной заправке «Республиканской топливной компании» (единственный поставщик топлива в «республику», владеет самой крупной сетью АЗС) не было бензина. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга, действующей на сайте «РТК»

Как показал анализ «Донецких новостей», АЗС «РТК» находятся в 11 неподконтрольных украинской власти городах Донецкой области. Всего насчитывается 46 заправок, из них наибольшее число приходится на города:

Донецк – 27 АЗС;

Макеевка – 7 АЗС;

Горловка – 3 АЗС;

Енакиево – 2 АЗС.

В остальных городах (Дебальцево, Докучаевск, Зугрэс, Снежное, Тельманово, Торез, Шахтерск) – по одной АЗС «РТК».

Судя по данным мониторинговой системы «РТК», 11 июня ни на одной заправке компании бензина в открытом доступе в наличие не было. Однако на 11-ти АЗС по всей «ДНР» был бензин марки А-92 с пометкой «Гум.» – это «гуманитарные» поставки из России, опускаются по талонам и безналу для «ведомств ДНР» («скорой помощи», «МЧС», «МВД», «МГБ», «военным» и пр.).

Также из 46-ти заправок «РТК» дизтопливо было на 43-х, газ – на 29-ти.

Топливо Наличие на АЗС, кол-во заправок Примечание А-92 0 А-95 0 А-98 0 ДТ 43 – в Донецке – на 26-ти АЗС; – в Макеевке – на 6-ти АЗС; – в Горловке – на 3-х АЗС; – в Енакиево, Дебальцево, Докучаевске, Зугрэсе, Снежном, Тельманово, Торезе, Шахтерске – по 1 АЗС Газ 29 – в Донецке – на 14-ти АЗС; – в Макеевке – на 4-х АЗС; – в Горловке – на 3-х АЗС; – в Енакиево, Дебальцево, Докучаевске, Зугрэсе, Снежном, Тельманово, Торезе, Шахтерске – по 1 АЗС Гум. (А-92) 11 – в Донецке – на 5-ти АЗС; – в Макеевке – на 2-х АЗС; – в Горловке, Енакиево, Зугрэсе, Торезе – по 1 АЗС; – в Дебальцево, Докучаевске, Снежном, Тельманово, Шахтерске – 0 АЗС

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне.

Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ – к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

В главной топливной компании «ДНР» пояснили проблемы с топливом – заводы России прекратили отгрузку бензина «республике».

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