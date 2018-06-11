Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, – эксперт. Новости

С действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году. Об этом рассказал научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань.

«Путину не удалось добиться от Украины каких-то реальных уступок в Минском процессе. Мы не знаем, что будет дальше, но на данный момент этого нет. Боюсь, что сейчас Путин идти ни на какие уступки не будет, ожидая результатов выборов, не только президентских, но и парламентских», – говорит он.

По его мнению, в новом украинском парламенте могут оказаться много популистских сил, которые будут лояльно относиться к политике Кремля. «Путин видит, что нынешняя конфигурация и президента, и парламента не дает ему выбить уступки со стороны Украины, потому что парламент не хочет голосовать [за особый статус Донбасса], а что будет дальше, посмотрим, подождем выборы. Я думаю, что тут его тактика заключается в том, что давайте подождем, с кем вести дела, кто будет президентом», – отмечает Гарань.

Социолог считает, что сейчас позиция Запада сложная: европейские страны хотят и помочь Украине, и при этом не упустить собственные экономические выгоды, на которые влияют введенные против России санкции.

«Я не исключаю, что в какой-то момент может "выплыть" "формула Штайнмайера", каким-то образом санкции могут обходиться, потому что экономическое сотрудничество продолжается, санкции не охватывают все. Они охватывают отдельные сферы. Там три самых важных – это финансы. Второе – это поставки товаров двойного назначения, которые могут использоваться и с военной целью. И третий момент – это поставки энергетического оборудования для разработки шельфа в Арктике. Эти три сферы четко под санкциями, это секторальные санкции, а остальное – не под санкциями. Поэтому мы видим увеличение товарооборотов», – сказал он.

Алексей Гарань добавил, что санкции в отношении Российской Федерации со стороны Евросоюза – это «долгоиграющая пластинка», но некоторые страны, такие, как Франция и Италия, могут их постепенно снимать: «Главное задание на сейчас – это то, чтобы были продлены санкции, несмотря на смену правительства в Италии».

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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