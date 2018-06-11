В «ДНР» сообщили, на какие дни закроют КПП «Горловка» у Майорска (Фото). Новости

На «паспортном контроле» «ДНР» контрольного пункта пропуска «Горловка», расположенного на линии разграничения в районе украинского КПВВ «Майорск», вывесили объявления о закрытии КПП на 16 и 17 июня 2018 года. Фотографии данных объявлений сегодня, 11 июня, в соцсетях опубликовали очевидцы.
«Я был сегодня там, видел на каждом окошке такое объявление о закрытии КПП 16 и 17 июня», – подтверждает дончанин Борис.
Отмечается, что в указанные даты через КПП «Горловка» не будет осуществляться пропуск граждан, пересекающих линию разграничения. В объявлении не указываются истинные причины закрытия, есть отсыл лишь на некие «технические причины».
Фото: соцсети
При этом жители неподконтрольной Украине территории Донетчины уточняют, что на КПП устно сообщают, что будут переносить «будку паспортного контроля»:
- Наташа: «А куда его перенесут, не знаете?»;
- Лидия: «Вперед»;
- Ольга: «Новый КПП будет находиться между нынешним КПП и таможней ДНР в сторону Майорска».
Также жители сообщают, что на автовокзалах «ДНР» уже не продают билеты на автобусы, следующие на КПП «Горловка», на 16 и 17 июня.
При этом на сайтах «ведомств ДНР» информация по поводу закрытия КПП «Горловка» на данный момент отсутствует.
Как сообщалось ранее, слухи о закрытии «республиканского» КПП в районе Майорска начали появляться в конце мая, и активизировались сегодня днем.
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