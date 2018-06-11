Приостановлены отгрузки: В «ДНР» пояснили ажиотаж с топливом. Новости

В «ДНР» предприняли попытку объяснить, почему возник дефицит топлива. Об этом говорится в видеосюжете «министаретсва информации ДНР». ГП РТК

«Ситуация была полностью неожиданной – по какой причине (возник дефицит – прим.). Топливо мы заказывали в обычном режиме. Скажем так, один-два раза в неделю, планомерно, все было спрогнозировано на май, на июнь, потом были временно приостановлены отгрузки с заводов», – сообщил менеджер по продажам «ГП Региональная топливная компания» («РТК») Максим Бурик.

Он также уточнил, что были большие задержки по железной дороге, логистике. «С момента отгрузки с завода, если все нормально, промежуток занимает от 3 до 5 дней. В нынешней ситуации – это 10-15 дней», – говорит Бурик.

Топливные компании «ДНР», как «государственные», так и коммерческие, сотрудничают исключительно с российскими поставщиками нефтепродуктов. Поэтому и возникший ажиотаж в конце весны в регионах РФ сказался на ситуации в «ДНР», уверяют представители местного топливного рынка. «Мы ожидали больших перебоев, но не в такой степени», – сказал генеральный директор ГП «Республикансая топливная компани» Игорь Будусев.

По его мнению, причины сложностей с поставками топлива заключаются в «небольших перебоях с работой предприятий в России». «То есть тех предприятий, которые поставляют нам топливо. Также небольшие перебои были в плане логистики», – подтвердил гендиректор.

Он также сообщил, что когда образовался провал в поставках, объемы поставок уменьшились практически вдвое. «Сейчас эти объемы мы стараемся восстановить, но на это нужно время. Для того, чтобы выйти на тот уровень, который мы держали. Но, я думаю, что хорошее время не за горами», – считает Будусев.

В свою очередь, Максим Бурик добавил, что в возникшем ажиотаже есть вина самих автомобилистов. «Ключевую-неключевую роль сыграла паника на рынке. До этого заправлялись по 10-20 литров, в связи с этой паникой, что будет чемпионат мира, еще какие-то, возможно, были ограничения, начали бочки-канистры заливать, до полного бака, Это тоже никто не мог спрогнозировать», – говорит Бурик.

Представители РТК уверяют, что ситуацию с поставками топлива удастся отрегулировать, но вопрос цен остается открытым, так как она зависит от РФ. «Цена на данный момент подскочила, так как нам были увеличены отпускные цены. На сегодня на бирже позитивная динамика, как только цена опустится, на заправках она тоже пойдет вниз. Скажем так – резкого скачка не должно быть», – сказал Бурик.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» продолжается топливный кризис.

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках, кроме того, в «ДНР» люди ожидали очередного подорожания ГСМ. Крайняя волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. Так, в течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС.

В конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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