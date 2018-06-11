Пункт пропуска «ДНР» у Майорска переезжает, – соцсети. Новости

«ДНР» планирует перенести пункт пропуска в районе КПВВ «Майорск». Об этом сегодня, 11 июня, сообщают пользователи социальных сетей.

По их данным, пункт не будет работать 16 и 17 июня «в связи с переносом паспортного».

Сергей: «Инфа 100%. В Никитовке на паспортном столе висит объявление, что 16 и 17 пропуск граждан осуществляться не будет. Сам сегодня лично видел и читал»;

Борис: «На кпп ДНР объявление "По техническим причинам КПП 16 и 17 июня работать не будет"»;

Алла: «У нас в Никитовке говорят, что 16,17 и также 15 июня блок пост Никитовка будет закрыт».

При этом сообщений от «ДНР» о закрытии КП на данный момент нет.

Напомним, сегодня КПВВ «Майорск» приостанавливал работу.