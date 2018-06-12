Почему в «ЛНР» есть? В «ДНР» топливный кризис создан искусственно . Новости

Топливный кризис в «Донецкой народной республике» создан искусственно, потому что при аналогичных исходных данных в соседней «Луганской народной республике» бензин есть в свободной продаже. Об этом в своем видеоблоге заявил экс-представитель «МИД ДНР в России» Константин Долгов, проживающий сейчас в России.

«В "ДНР" бензина нигде нет, есть он только по талонам. А талоны, как можно догадаться, есть только у очень узкой прослойки населения – т.е. у правящей элиты… У тех, кто входит в правящую элиту "ДНР", с бензином все "ОК". Это у населения его нет, а у господ – [главы ДНР] Захарченко, [министра доходов и сборов ДНР] Тимофеева, [зампредседателя совмина ДНР] Трапезникова, [мэра Горловки] Приходько и прочих [советника главы ДНР] Прилепиных – все нормально, бензин есть. И их "Лексусы" по 2-4 часа стоят в Донецке на бульваре Пушкина с заведенными движками, пока их толстозадые обладатели кушают в местных кабаках в окружении своей многочисленной охраны. Население смотрит на этот цирк с некоторым призрением», – считает Долгов.

По его словам, «властная элита» придерживает бензин и ждет, пока он еще немного подорожает. «А на народ им наплевать. И я был бы не прав, если бы в соседней "ЛНР" была аналогичная ситуация с топливом. Тогда можно было бы говорить о срыве поставок, обвинить внешние враждебные силы. Но в соседней "ЛНР" с бензином все "ОК" – его можно купить свободно, без всяких талонов, у [главы ЛНР] Пасечника там все под контролем. Т.е. перед нами явная неспособность дэнээровских элит управлять регионом», – констатирует сторонник «ДНР».

Долгов напомнил, что это уже не первый топливный кризис в «ДНР». Их объединяет многое, в том числе и то, что «власть» в начале проблемы даже не делала попытки объяснить населению – чем вызвано отсутствие бензина, когда он появится, и сколько будет стоить. «В этот раз Захарченко заговорил лишь спустя 3 недели отсутствия бензина. Кивал на Россию, где повысились цены на бензин. А что, на Луганск это непонятное ценообразование не влияет? Только на "ДНР"?», – задает риторический вопрос Долгов.

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне. 11 июня бензина не было ни на одной АЗС крупнейшей топливной компании «ДНР».

Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ – к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

В главной топливной компании «ДНР» пояснили проблемы с топливом – заводы России прекратили отгрузку бензина «республике».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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