Родственники пленных на Донбассе приехали на пикет в Берлин. Новости

В Берлине стартовали переговоры министров иностранных дел стран Нормандской четверки. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил в Твиттер посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Перед въездом на виллу Борзиг, где проходят переговоры, родственники пленных, удерживаемых на неподконтрольной украинской власти териитории Донбасса организовали пикет. «Перед въездом на виллу Борзиг участников министерского саммита Нормандской четверки в Берлине, а также многочисленных международных журналистов встречает мощный пикет матерей и жен пленных на оккупированном Донбассе», – сообщил Мельник.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что главы МИД стран нормандской четверки планируют обсудить в первую очередь возможную миссию ООН на востоке Украины.