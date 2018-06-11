В Курахово открыли детский сад: В ремонт вложено 400 тыс. грн (Видео). Новости

Новая «Фиалка» появилась в Курахово (Донецкая обл.). Детский сад открыли в отдаленной части города. В нем будут воспитываться 50 малышей.

По дороге в новый детский сад малыши многодетной семьи Смирновых разучивают стихи и считалочки. Открытия «Фиалки» ждали с нетерпением, говорят родители. «Четверо у нас деток, вот одну отправляем уже. Нужен садик населению», – говорит глава многодетной семьи Евгений.

У здания новый фасад, двери и окна. Детский сад ремонтировали в течение года. За это время заменили крышу, полы и обустроили во дворе сразу несколько игровых площадок. «Строительная часть была профинансирована городским советом, мебель, игрушки, посуда были приобретены компанией ДТЭК», – говорит городской голова Курахово Роман Падун.

Благодаря реконструкции, в дошкольном учреждении увеличилось количество мест. «Кардинально все изменилось, группа здесь была всего лишь одна на 20 деток, сейчас мы можем принять и уже приняли 50 детей», – пояснила заведующая детским садом «Фиалка» Анна Кочергина.

«Фиалка» находится в отдаленной части Курахово. Теперь местные жители могут водить малышей в детский сад рядом с домом. «Очень рада, что мой ребенок будет ходить именно в этот садик. Я очень хотела этого», – добавила жительница Курахово Анна.

Проект по реконструкции «Фиалки» внедрили благодаря многолетнему социальному партнерству ДТЭК с громадой Курахово. «С 2012 года компания вложила порядка миллионов гривен в проекты именно социального развития. В данный садик компания вложила порядка 400 тысяч гривен», – рассказал директор ДТЭК «Кураховская ТЭС» Анатолий Боричевский.

«Программы общие идут. Садится представитель ДТЭК, представители города, разрабатываются программы и целенаправленно внедряются», – отметил народный депутат Украины Сергей Сажко.

До конца года в Курахово планируют открыть еще 5 отремонтированных дошкольных учреждений.