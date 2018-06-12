Что произошло с баром «Москва» в Мариуполе (Фото). Новости

В Мариуполе более 10-ти лет функционировал экспресс-бар «Москва». Заведение с таким названием существовало в самом центре столицы Приазовья (в Центральном районе на проспекте Мира) вплоть до июня 2018 года.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», после того, как на «Москву» обратили внимание местные общественники, и в связи с последовавшим резонансом в СМИ, вывеску с бара сняли.

«Москва» 7 июня 2018 г., фото: Facebook / Александр Синилов

Заведение в настоящее время – безымянное, хотя и действующее. Так, 11 июня на летней площадке оказалось немало посетителей.

Как пояснил «Донецким новостям» завсегдатай бара Николай, он частенько сюда захаживает отдохнуть – иногда один, иногда с друзьями. «Пиво здесь хорошее, обслуживание – на уровне. Почему бы и не посидеть за столиком, отдохнуть, расслабиться? А название бара для меня значения не имеет. Я, если честно, даже и не знаю, как он называется. Мы всегда говорим: "Пойдем на «Москву» ". Но говорим "Москва" не потому, что так бар называется, а потому, что здесь когда-то был гастроном "Москва". Вот с тех пор привычка так называть это место и осталась», – говорит Николай.

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