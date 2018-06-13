Россия сделает ставку на «легальные методы» влияния на Украину, – эксперт. Новости

Россия сделает большую ставку на пророссийские политические силы в украинской политике и будет оказывать влияние на президентские и парламентские выборы в Украине, чем на какие-то провокации и эскалацию конфликта на Донбассе, но и их исключать не стоит. Такое мнение высказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Я больше боюсь чистых методов ведения политической предвыборной кампании, когда будут политики обращаться к своему электорату, чем каких-то внешних попыток влияния РФ, хотя их никто не исключает», – говорит она.

По ее предположению, Россия сделает большую ставку на «легальные методы внедрения своих идей». «Это не какие-то шумные убийства и провокации, а, скорее, к старым методам возвращается: "Давайте говорить с Западом, как страна, готовая к компромиссу с Украиной, пусть все развесят уши и слушают нас, что мы ищем формулу по миротворцам, а в это время мы будем кого-то тихо поддерживать"», – продолжила Золкина.

«Эти люди придут в парламент или другие органы власти, и будут делать то, что надо, [РФ] уже абсолютно легально. Мне кажется, это один из сценариев, которые в Москве сейчас серьезно рассматривают. Им это более выгодно сейчас, чем устраивать какие-то побоища на улицах городов Украины», – отметила аналитик.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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