Другая схема: Эксперт о прогнозах выполнения Минских соглашений. Новости

Урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе будет происходить формально в рамках Минских договоренностей, но по менее болезненной для Украины схеме при ряде факторов. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Мы сейчас находимся не в той ситуации, что два года назад или даже год назад, поэтому к классической схеме уступок Украину уже принудить не удастся, разве что будет изменение позиции нынешней власти, прежде всего президентской администрации», – говорит она.

«Накануне выборов Порошенко не пойдет на то, чтобы в чем-то уступить в плане возвращения контроля над Донбассом. Ему нужно будет показать себя президентом, отстаивающим территориальную целостность, не готовым к каким-то болезненным компромиссам», – продолжила Золкина.

По ее мнению, после президентских и парламентских выборов, когда в 2019 году поменяется политический расклад сил, в зависимости от конфигурации взглядов в Украине могут снова вернуться к болезненным компромиссам по Донбассу.

«О том, по чьей логике, по российской или по украинской, будет происходить имплементация "Минска". Сейчас, если оценивать, где Украина находится между двумя полюсами – невыгодной нам и украинской логикой реализации "Минска", то мы все-таки ближе к нашей позиции, к нашему полюсу. Об этом говорит то, что мы сейчас серьезно говорим о вещах, которые вообще не имеют отношения к "Минску" – миротворческая миссия», – отмечает эксперт.

«Никто понятия не имеет, в каком формате она будет, будет ли она вообще. Это целиком и полностью будет зависеть от того, готова ли Россия проголосовать. Мы понимаем, что уже любые варианты, кроме как контингент под эгидой ООН, отпали. Согласится ли Россия на то, что ей предложат западные партнеры плюс Украина, значит проголосует "за". Не согласится – значит не будет этой миссии», – добавила Золкина.

Она акцентировала, что сам факт того, что обсуждается инструмент, который выходит за рамки Минских договоренностей – миротворческая миссия ООН, уже свидетельствует о том, что урегулирование конфликта на Донбассе «формально будет проходить по Минскому сценарию».

«Это будет так называться. Все себе запишут в актив, если это случится, успешность дипломатии – западные лидеры, и украинские в том числе, что мы отстояли, "Минск" состоялся и все прочее, но по факту это будет другая схема. По факту мы можем говорить о том, эта схема будет менее болезненна для Украины, чем "Минск" в чистом виде», – подчеркнула аналитик.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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