Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня: ожидают проезда 200 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 12 июня: ожидают проезда 200 авто

ДН

12.06.18 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Сегодня утром, 12 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 39,6 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 8763 человек и 1167 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 9555 человек и 1854 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7694 человек и 1544 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3635 человек и 803 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 9954 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

  • КПВВ «Майорск» – 0/50;
  • КПВВ «Марьинка» – 15/45;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/20;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/20.

Пользователи соцсетей о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала не сообщали.

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