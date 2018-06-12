Санкции против России и конфликт на Донбассе: Аналитик о рисках эффекта домино. Новости

На урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе может повлиять ситуация раскола общей позиции Европейского Союза и США в вопросе смягчения санкций против России. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Может получится так, что пазл сложится в невыгодном для Украины свете. Позиция Италии может заставить встрепенуться сторонников смягчения санкций в других странах, тех, которые сейчас молчат, пока основная часть Европейского Союза за поддержание санкций», – сказала она.

По ее словам, если говорить о Европейском Союзе и США, то в Америке ситуация с вопросами по отмене санкций в отношении России более серьезная. «Потому что для давления на Россию американские санкции более болезненны, и они более точечные. Но здесь играет роль даже не это, а сам факт определенного единства», – отметила Золкина.

«То, что делает Трамп, это может в глобальном масштабе на сегодняшний день и не поменяет политики мирового сообщества в отношении России: она автоматически не вернется только потому, что Трамп этого хочет, ни в "Большую восьмерку", ни к полноценной работе в других институтах европейских. Но очень важно, чтобы сохранялось это движение в унисон: и по санкциям, и по политической риторике», – продолжила эксперт.

Она отметила, что в Европейском Союзе, когда в США были выборы президента, опасались того, что из-за Дональда Трампа в мировом сообществе может быть раскол позиций по отношению к России.

«Потому что в Европейском Союзе успокоить сторонников снятия санкций во многом удавалось и удается на уровне политических элит, на уровне руководства конкретных стран именно благодаря тому, что есть и была четкая позиция США. Если этой позиции не будет или она изменится, это шлейфом потянет новый всплеск движения за смягчение санкций против Российской Федерации со стороны Европейского Союза. Действительно, здесь может быть эффект домино», – считает Золкина.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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