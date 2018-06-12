В Донецкой области анонсировали перерасчет пенсий. Новости

В Донецкой области со следующего месяца начнется массовый перерасчет пенсий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказала директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«Перерасчет пенсий состоится 1 июля. Он связан с ростом социальных стандартов пенсионных выплат. Сейчас речь будет идти об увеличении этих социальных стандартов с 1373 грн до 1434 грн. размер пенсии в целом увеличится от 1 грн до 61 грн», – сказала она.

По ее словам, пенсии будут пересчитаны двум категориям пенсионеров. «Пенсионные дела будут пересматриваться все без исключения, но попадать под этот перерасчет пенсий будут те пенсионные дела, те пенсионные выплаты, которые сейчас осуществляются в размере минимальной пенсии – растет минимальный прожиточный уровень, растет и минимальная пенсия. Это первая категория», – разъяснила Рад.

«Вторая категория – попадают под эти перерасчеты пенсий те выплаты, которые начисляются по минимальному размеру пенсии, это различные надбавки, которые начисляются в процентном отношении к этой величине», – добавила глава ПФУ в Донецкой области.

Она также сообщила, что в конце года состоится еще один перерасчет пенсии. «Рост минимальной пенсии до 1497 грн. Это также будет массовый перерасчет и будет осуществляться по такому же алгоритму и порядку», – уточнила Рад.

Как сообщалось ранее, сейчас на учете в управлениях Пенсионного фонда Донецкой области находятся 1,1 млн пенсионеров, в том числе 485 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных ВПЛ.

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