Экс-министр обороны рассказал, какую цену заплатит Украина за военное возвращение Донбасса. Новости

В случае возвращения Донбасса или Крыма военным путем погибнут десятки тысяч человек, и Украина не готова платить такую цену. Об этом в эфире телеканала «ICTV» заявил экс-министр обороны Украины, председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

Экс-министр обороны ответил на вопрос, может ли Украина вернуть Донбасс военным путем. «Я сам военный и понимаю, что это такое. Я вам скажу так. Если бы сейчас или завтра, или, там, через полгода президент Украины, а это верховный главнокомандующий, отдал приказ развернуть широкомасштабное наступление и освободить эти территории – мы должны понимать, какие будут последствия», – сказал Гриценко.

«Десятки тысяч погибших с каждой стороны. Мы готовы? Если речь идет о Крыме, то тысяч по 50 минимум», – добавил он.

Также Гриценко считает, что такой приказ привел бы к тому, что с России были бы сняты санкции, а против Украины – введены.

Украина, по его мнению, объективно не может совершать подобные действия. «Слишком высокая цена. И страна, государство, общество не готовы ее платить», – отметил экс-министр обороны Украины.

Поэтому, считает Гриценко, в данной ситуации нужно опираться на международное сообщество и действовать вместе.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам: ICTV

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