Сводка из зоны ООС за 11 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций, 11 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 12 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На использование незаконными вооруженными формированиями артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили противнику улучшить тактическое положение.

На луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи сил ООС в районе населенного пункта Новотошковское.

На горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

На донецком направлении – вблизи Авдеевки и Песок.

Оставалась напряженной ситуация на мариупольском направлении – в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

В «ДНР» утверждают, что «сегодня ночью ВСУ нанесли удар по селу Коминтерново (после переим. Пикузы – ред.). В результате обстрела повреждены 3 частных дома. В диспетчерской службе администрации Докучаевска сообщили, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков также ночью в городе был поврежден дом. Жертв и пострадавших нет».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и сел Лозовое и Калиново-Борщеватое. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».