ДТП на Донетчине: В забор въехал водитель, у которого алкоголь в крови в 16 раз превышал норму (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) нетрезвый водитель совершил ДТП и пытался избежать наказания. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Славянска и Краматорска.
Вечером 10 июня автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулся с забором одного из частных домов на улице Ахтырской в Краматорске. Когда патрульные прибыли на вызов, авто находилось у забора, водитель покинул место происшествия.
Найти вероятного виновника ДТП было несложно – он оказался знакомым мужчины, в забор которого въехал. Через некоторое время патрульные разыскали гражданина. Он находился у себя дома. При общении полицейские заметили у мужчины явные признаки алкогольного опьянения.
Свою вину водитель не отрицал – сказал, что после того, как совершил наезд на забор, занервничал и покинул место происшествия для того, чтобы снять стресс и выпить еще.
Освидетельствование мужчина прошел на месте в установленном законом порядке. Результат положительный – 3,22 промилле (допустимая норма 0,2, превышение нормы – в 16 раз). Патрульные составили на гражданина несколько админматериалов: по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП, ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП, ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП.
Также в пресс-службе сообщили, что за выходные дни патрульные составили 10 протоколов за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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