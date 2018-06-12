На Донетчине – новый случай африканской чумы свиней. Новости

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей зафиксировала случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Донецкой области. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

10 июня в личном подсобном хозяйстве в селе Калиновка (Бахмутский р-н, Донецкая область) зарегистрировано заболевание и гибель свиней. При исследовании отобранных проб биоматериала в Днепропетровской региональной государственной лаборатории был выявлен ДНК-вирус АЧС.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Бахмутской районной государственной администрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

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