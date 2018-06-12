Все трое прооперированы успешно: В «ДНР» сообщили о состоянии раненых мирных жителей. Новости

В «ДНР» сообщили, что трое раненых мирных жителей успешно прооперированы и находятся в стабильном состоянии. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил «глава администрации» Куйбышевского района Донецка Иван Адамец, передают местные интернет-ресурсы.

«На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает. Все трое прооперированы успешно, состояние их стабильное», – сказал Адамец.

Один из пострадавших находится в «донецком клиническом территориальном медицинском объединении» (больница имени Калинина), двое других – в «республиканском» травматологическом центре.

Напомним, 11 июня в «ДНР» заявили о ранении троих мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.

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