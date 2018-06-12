Украина может отказаться возвращать Донбасс на невыгодных условиях, – аналитик. Новости

В случае раскола общей позиции Европейского Союза и США в вопросе санкций против России Украина может отказаться от выполнения Минских договоренностей в одностороннем порядке. Об этом заявила аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Если говорить о том, как это (вероятная отмена санкций против РФ со стороны США и Евросоюза, – прим.) может повлиять на имплементацию Украиной в невыгодной для нее формуле Минских соглашений, мне кажется, мы в гораздо более выгодной для себя ситуации, чем были раньше. Потому что на сегодняшний день, даже если санкции снимут или смягчат в определенных сферах, у Украины есть все основания не заниматься односторонней имплементацией "Минска"», – сказала она.

«Это будет целиком и полностью зависеть от позиции руководства украинского государства. Мы можем отказаться возвращать Донбасс на невыгодных для государства условиях. Это не будет означать потерю Донбасса, потому что сейчас мы его не потеряли, но связи будут разорваны на достаточно серьезном уровне», – считает Золкина.

По ее мнению, украинские власти не заинтересованы в реинтеграции Донбасса. «Четыре года конфликта при отсутствии полноценной политики по поддержанию связей – это де-факто означает, что этот регион живет своей отдельной жизнью: информационно, и политически, и социально и гуманитарно. И мы не поддерживаем, как государство, по-настоящему связь с этой территорией, хотя единственный путь [возвращения Донбасса] – это отношения с населением», – говорит аналитик.

«У нас в обществе по отношению к людям, оставшихся на оккупированной территории, нет какой-то всеобъемлющей ненависти. Это очень хорошее основание взаимодействовать и социально, и гуманитарно, и образовательно, и в вопросах охраны здоровья – то есть какие-то вещи, которые предполагают связи с людьми, а не с территорией», – отметила эксперт.

«Протянуть руку населению – это было возможно, это до сих пор возможно. Почему мы этого не делаем? Наверное, в этом нет особой заинтересованности. Я для себя другого ответа найти не могу. Это вопрос не в бардаке, не в бюрократии, не в системности. Это вопрос в том, что нет такой задачи – разработать конкретные шаги, простые понятные правила поддержки связей с населением на оккупированных территориях», – добавила Золкина.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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