На фоне флага «ДНР»: Как выглядит изуродованный ранее памятник Ивану Франко в Донецке (Фото). Новости

В Ленинском районе ныне неподконтрольного украинской власти Донецка находится памятник украинскому писателю Ивану Франко. Установлен он был в 1957 году в честь 100-летия писателя, отмечавшегося в 1956 году по решению Всемирного Совета Мира (правда, в некоторых источниках указывается дата установки 1961 год). Памятник не уникальный, он – тиражированный, изготовлен на Донецком художественном комбинате, автор неизвестен.

С приходом в город «русского мира» бюст Франко в вышиванке долгое время не давал покоя пророссийским местным. В 2014-м его обливали какой-то нестойкой краской, которая смывалась дождями. А в августе 2015-го действия вандалов были решительными, и до апреля 2018 года памятник стоял с «размозженным лицом».

28 апреля местное КП «Ритуальная служба г. Донецка» (которое ведает не только кладбищами, но и памятниками) приступило к реставрации пострадавшего бюста Франко. К процессу был привлечен скульптор Виктор Шаповаленко. Восстановление памятника длилось 20 дней и 18 мая работы были завершены.

Как сейчас выглядит памятник Ивану Франко, которым начинается бульвар, именованный в честь украинского писателя, – в фотографиях «Донецких новостей»:

Как сообщалось ранее, в Донецке зачистили цитату стихотворения украинского поэта Владимира Сосюры «Любіть Україну», а также убрали проявление всего украинского на Детской железной дороге.

Также в апреле в Донецке снесли скульптуру Лоренсо Квинна In Perspective «В перспективе», которая ранее располагалась перед зданием драматического театра. На ее месте из камней выложили триколор «ДНР». В парке стадиона «Донбасс Арена» демонтировали инсталляцию FCSD (аббревиатура названия ФК «Шахтер» на английском языке – Football Club Shakhtar Donetsk). Осенью 2017 года в Донецке на Мариупольской трассе срезали борд ФК «Шахтер» с призывом «До встречи в Донецке», а в апреле 2018 года в районе «Донбасс Арены» вместо баннера ФК «Шахтер» появились поздравления с майскими праздниками с символикой «ДНР».

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