Перевозчикам из «ДНР» разрешили ездить в Россию во время ЧМ. Новости

В «ДНР» перевозчики, выполняющие пассажирские перевозки в города Российской Федерации, принимающие Чемпионат мира по футболу, осуществляют движение в соответствии с ранее утвержденными расписаниями движения. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил в «департаменте автомобильного и пассажирского транспорта министерства транспорта ДНР».

«На сегодняшний день на всех транспортных средствах перевозчиков на международных маршрутах, связывающих республику с городами РФ, принимающими Чемпионат мира по футболу, установлено необходимое программное оборудование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Таким образом, перевозчиками обеспечена возможность заезда на территорию городов Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск в соответствии с расписаниями движения соответствующих маршрутов», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, как заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, Россия ограничит въезд из «ДНР» и «ЛНР» на период проведения Чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля.