На Луганщине грибами отравились шестеро взрослых и двое детей. Новости

В течение последней недели в Луганской области зарегистрировано 8 случаев отравления грибами. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«В области участились случаи отравления грибами. Только за последнюю неделю зарегистрировано 8 случаев отравления грибами, в результате которых пострадали 6 взрослых и 2-е детей», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что основные причины отравлений – это употребление несъедобных грибов, старых или испорченных условно съедобных грибов; грибов, собранных в экологически неблагополучных местах.

Напомним, в «ЛНР» 9 человек отравились грибами.

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