В День России Украина подает иск против РФ в Международный суд ООН. Новости

Международный суд ООН определил 12 июня днем подачи Меморандума по делу Украины против России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Очень символично*, что Международный суд ООН определил именно 12 июня – День России – для подачи Меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Представление Меморандума по делу против России – важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», – написал Порошенко.

«Весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма. Пока же Россия и дальше упорно врет, что это не они оккупировали украинские земли, привезли "Бук", которым сбили МН-17, завезли "Грады", которыми обстреляли мирных жителей Мариуполя, Краматорска и Авдеевки и блокпост в Волновахе», – добавил он.

По словам президента, преодолеть «эту ложь можно только правдой и доказательствами». «Для этого нам нужна позиция Международного суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ», – считает Порошенко.

Кроме того, он рассказал, что Меморандум содержит чрезвычайное, как для практики суда, количество доказательств.

*Сегодня, 12 июня, в РФ отмечают День России, это общенациональный праздник. Суд назначил дату подачи меморандума по Украине именно на 12 июня. В этом Порошенко и усматривает символизм, т. к. Россия – страна-агрессор.

Напомним, Служба безопасности Украины в ближайшее время представит доказательства причастности российской армии к обстрелу Краматорска 10 февраля 2015 года.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины обнародовала материалы расследования обстрела Мариуполя 24 января 2015 года из РСЗО БМ-21 «Град» и сообщила о подозрении российским военным и их пособникам из «ДНР». В ближайшее время Украина передаст материалы расследования в Международный суд ООН.

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