В Донецкой области пенсии за май получили менее половины переселенцев. Новости

На учете в управлениях Пенсионного фонда Донецкой области сейчас находятся 1,1 млн пенсионеров, в том числе 485 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных ВПЛ. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщила директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«Вопрос своевременного начисления пенсий является основным в работе Пенсионного фонда области, и оно выполняется 100% на протяжении всего периода АТО, в частности в этом текущем бюджетном году. Майские выплаты, их начисления ничем не отличались от выплат, которые мы делали в другие периоды», – заявила она.

По ее словам, пенсионная выплата переселенца ничем не отличается от выплаты любого пенсионера, «кроме тех особенностей, которые связаны со статусом ВПЛ».

«На эту выплату имеют право все без исключения пенсионеры, которые по состоянию на этот период выплат выполнили все требования действующего законодательства. У нас среди 485 тыс. внутренне перемещенных пенсионеров майские выплаты получили 204 тыс. лиц. Это те пенсионеры, у которых был в актуальном состоянии весь пакет документов, который позволял получить эту выплату», – сказала Рад.

«Мы не получали каких-то дополнительных [документов], связанных с новыми законодательными актами или информацию, с которой мы не работали раньше. Наша работа идет в штатном режиме», – уточнила глава ПФУ в Донецкой области.

Она также напомнила, что в соответствии с законодательством, пенсии выплачиваются с 4 по 25 числа каждого месяца.

Как сообщалось ранее, по мнению правозащитников, массовая невыплата пенсий переселенцам в мае была связана не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

Ранее отмечалось, что работа системы «Аркан» (трансформация т.н. «списков СБУ»), с помощью которой осуществляется, в том числе, контроль за пересечением гражданами линии разграничения на Донбассе, пока что принесла больше неразберихи, чем пользы. В некоторых регионах сотрудники управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) не понимают, что делать со списками переселенцев-пенсионеров, полученными из «Аркана». Кроме того, нет никакого разъяснения о том, как работать с системой и как можно обжаловать решения. Общественники рассказали, как выглядят «списки СБУ», а правозащитники, на основе имеющейся на данный момент скудной информации о работе системы «Аркан», разработали первоочередные шаги по обжалованию действий чиновников.

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