Порошенко подписал закон об Антикоррупционном суде. Новости

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня подписал Закон «О Высшем антикоррупционном суде». Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

«Закон "О Высшем антикоррупционном суде" подписан. Его создание завершит формирование независимой антикоррупционной инфраструктуры в нашей стране. Верю, что именно наша молодежь станет локомотивом реформ в Украине. И не просто ускорит движение нашей страны в Европу и к ее ценностям, а будет строить Европу у себя дома – в Украине», – написал Порошенко.

Напомним, 7 июня в Верховной Раде Украины приняли закон №7440 «О Высшем антикоррупционном суде». За соответствующий законопроект, автором которого является президент Украины Петр Порошенко, проголосовали 315 народных депутатов. Также сообщалось, что в Европарламенте могут принять резолюцию о выделении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи в случае утверждения закона о создании Антикоррупционного суда.

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