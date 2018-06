Украинские болельщики в РФ рискуют пополнить список политзаключенных, – эксперт. Новости

Украинские болельщики, которые собираются отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу, рискуют стать политзаключенными. Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 12 июня, главный редактор Euromaidan Press, участница кампании Let My People Go Аля Шандра (на фото) сообщила на брифинге в Киеве.

По мнению участницы кампании Let My People Go, 5 тыс. человек, которые собираются ехать в РФ, сильно рискуют. «Я думала о том, как пояснить проблематику политзаключенных и переубедить 5 тыс. тех, кто купил билеты (на Чемпионат мира – ред.), что у них есть шанс пополнить этот список. Был бы человек, а преступление найдется. Вот насколько близка нам эта фраза из сталинских времен», – сказала она.

Для украинских политзаключенных, которые содержатся в аннексированном Крыму и в России, эта фраза, как отметила главный редактор Euromaidan Press, стала определяющей.

По словам Шандры, ради удерживаемых украинцев голодает политзаключенный Олег Сенцов. При этом среди них есть совершенно разные люди. «Среди политзаключенных есть абсолютно разные люди – есть люди известные, как Олег Сенцов, есть люди, о которых слышали только правозащитники, есть люди с проукраинскими взглядами, а есть люди совсем не с проукраинскими взглядами», – рассказала она.

Как отметила Аля Шандра, украинские политзаключенные представляются в России как террористы, диверсанты, несущие угрозу россиянам. Это нужно для того, считает главред Euromaidan Press, чтобы создавать образ врага. А образ врага нужен государству (РФ), чтобы обеспечивать поддержку своему лидеру.

Напомним, в Берлине (Германия) 11 июня во время встречи глав МИД стран-участниц «Нормандской четверки» участники переговоров впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

