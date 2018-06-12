В Донецкой области рассказали о финансировании пенсий в июне. Новости

В июне в Донецкой области все пенсии финансируются по графику. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказала директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.
«Что касается июня, выплаты финансируются четко по графику. Они осуществляются, как по основному контингенту, так и по ВПЛ – все выплаты, которые в соответствии с графиком подтверждены. На сегодняшний день у нас профинансированы почтовые отделения включительно по 12-е число и банковские учреждения включительно 11-е число», – сказала она.
«Финансируем мы во второй половине дня, после обеда. Сегодня будут профинансированы почтовые отделения на следующее число и банковские учреждения по сегодняшнее число включительно», – добавила глава ПФУ в Донецкой области.
Как сообщалось ранее, сейчас на учете в управлениях Пенсионного фонда Донецкой области находятся 1,1 млн пенсионеров, в том числе 485 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных переселенцев. В Донецкой области также анонсировали перерасчет пенсий с 1 июля.
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