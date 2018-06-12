Это люди, которые просто понравились ФСБ, – эксперт о политзаключенных в РФ. Новости

Украинцы, которые поедут на Чемпионат мира по футболу в Россию, могут стать «подходящим профилем для новой медийной истории». Об этом, как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 12 июня, заместитель председателя правления Центра гражданских свобод Александра Романцова (на фото) сообщила на брифинге в Киеве.

По ее словам, из 70 политзаключенных украинцев, которые сейчас удерживаются в тюрьмах России, многие посещали РФ не в первый раз. «Они ездили – кто к родственникам, кто по туристическим целям, кто-то занимался бизнесом. И вот просто в какой-то момент они стали подходящим профилем для новой медийной истории. Это вовсе не потому, что их действия были криминализированы, что они пытались сделать из разряда шпионаж, экстремизм или терроризм», – сказала Романцова.

«Мы ни в коем случае не включаем в список политзаключенных тех людей, которые действительно такие действия делали. Для этого мы связываемся с адвокатами, с родственниками, изучаем материалы дела. То есть это люди, которые просто понравились ФСБ», – добавила она.

По мнению заместителя председателя правления Центра гражданских свобод, во время Чемпионата мира по футболу в России, все, кто могут помочь украинцам, попавшим на территории РФ под особые мероприятия безопасности, в этот момент будут уже заняты. Она также отметила, что консулам иногда приходится добиваться встреч с задержанными по несколько месяцев. «То есть здесь нужно понимать, что вы оказываетесь с официально купленным билетом и, возможно, с официально забронированной гостиницей, на территории, где официальность зависит от политического желания страны РФ. А последние 4 года показывают, что ее желания могут ну очень сильно противоречить каким-либо нормам прав человека», – сказала Романцова.

Напомним, в Берлине (Германия) 11 июня во время встречи глав МИД стран-участниц «Нормандской четверки» участники переговоров впервые затронули вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые незаконно содержатся в РФ.

Ранее сообщалось, что украинские болельщики, которые собираются отправиться в Россию на Чемпионат мира по футболу, рискуют стать политзаключенными.

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