В «Укрзализныце» показали, чем будут кормить в поездах, и назвали цены (Фото). Новости

«Укрзализныця» запускает услугу полноценного питания в некоторых пассажирских поездах. Об этом сегодня, 12 июня, на своей странице в Facebook сообщил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

По словам и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця», он попробовал блюда из нового меню полноценного горячего питания, которое вводится для пассажиров. «В 4-х поездах, следующих из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород, отныне можно выбирать пищу по вкусу», – сообщил Кравцов.

Он сообщил, что цены на еду – демократичные.

«Что важно – приобрести ланч-боксы можно будет уже при онлайн-покупке билета. Впоследствии такую функцию планируем ввести и для других позиций из меню. Заказ можно оформить на пассажирское место по телефону, через официанта-стюарда или непосредственно в специально оборудованном сервисном купе», – рассказал Кравцов.

«Вместо борща пока гаспачо (легкий холодный суп из перетертых в пюре свежих овощей – ред.), но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе», – отметил и. о. председателя правления ПАО «Укрзализныця».

Меню, по его словам, будет зависеть от сезонности. «Еще планируем добавить и украинские блюда. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке», – сказал Кравцов.

В пресс-службе «Укрзализныци» отмечают, что блюда из нового меню полноценного горячего питания будут доступны пассажирам с 18 июня.