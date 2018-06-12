Непрерывный процесс: Глава ПФУ в Донецкой области о невыплатах пенсий ВПЛ. Новости

Основной документ, которым руководствуется Пенсионный фонд в своей работе и который регулирует вопрос выплаты пенсий пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), это закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказала директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«В соответствии с этим законодательным актом Пенсионный фонд Украины является субъектом получения информационных сведений, которые предусмотрены этим законодательным актом. Обмен информацией осуществляется на центральном уровне», – сказала она.

«К тем лицам, которые не придерживаются требований и норм действующего законодательства, превышают нормы, предусмотренные законом о пребывании за пределами задекларированного места пребывания, как ВПЛ, принимаются меры, предусмотренные нормами закона», – продолжила Рад.

Глава Пенсионного фонда Донецкой области также подчеркнула, что «речь идет просто о приведении нашим пенсионерам и другим лицам, которые имеют право на социальные выплаты, кроме пенсий, документов в соответствие с нормами законодательства». «То есть ВПЛ декларируют свое присутствие, и выплата пенсий возобновляется. И этот процесс у нас непрерывный, начиная с начала АТО», – отметила она.

«Если бы весь этот контингент в 485 тыс. [пенсионеров-ВПЛ] был бы постоянным, мы выплачивали бы пенсии. Но этот контингент подвижный, люди по разным обстоятельствам уезжают из своих мест проживания, или попадают под проверки, в которых устанавливается их отсутствие свыше 10 дней или еще какие-то обстоятельства. И приходится восстанавливать свое право на [соцвыплаты и пенсии]», – добавила Рад.

Как сообщалось ранее, сейчас на учете в управлениях Пенсионного фонда Донецкой области находятся 1,1 млн пенсионеров, в том числе 485 тыс. внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных ВПЛ.

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