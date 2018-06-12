В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы в Докучаевске (Фото). Новости

В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы в Докучаевске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «республике» утверждают, что сегодня, 12 июня, в 11:50 в результате обстрела в Докучаевске была ранена жительница Еленовки 1973 года рождения. Женщина госпитализирована с множественными осколочными ранениями шеи, левого плеча и предплечья, а также голени.

В пресс-службе КП «Компания "Вода Донбасса"» сообщают, что «сегодня в 11:55 в рабочем кабинете административного корпуса Докучаевского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства во время обстрела ранена начальник экономической службы. Осколками оконного стекла ей повредило руки и шею. В настоящее время наша коллега находится в больнице».

Также в пресс-службе КП «Компания "Вода Донбасса"» опубликовали фото:

Напомним, 11 июня в «ДНР» заявили о ранении троих мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка.

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