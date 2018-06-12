Глава ПФУ в Донецкой области рассказала, как переселенцу избавиться от справки ВПЛ. Новости

Большинство переселенцев не считают справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) проблемой, те же люди, которые сознательно хотят отказаться от регистрации ВПЛ, пока могут сделать это только через суд. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске заявила директор Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области Наталья Рад.

«АТО (с 30 апреля ООС, – прим.) идет у нас уже пятый год и много людей уже купили жилье и отказались от регистрации ВПЛ, имея регистрацию на подконтрольной территории. Но, возвращаясь к основному нормативному акту, который регулирует выплаты, а это закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", ст. 1 которого связывает статус ВПЛ с местом его пребывания на момент проведения АТО, у нас было много обсуждений этого вопроса», – говорит она.

По ее словам, вопрос обязательного наличия справки ВПЛ для того, чтобы переселенец получал пенсию или социальные выплаты, зависит исключительно от внесения изменений в законодательные акты, а пока их нет Пенсионный фонд работает по действующему законодательству.

«Те люди, которые хотят [отказаться от справки ВПЛ], они это делают через судебные инстанции. Людей, которые не считают это проблемой, большинство. Они имеют справки ВПЛ, выполняют требования, мы им выплачиваем пенсии без задержек», – заявила глава ПФУ в Донецкой области.

Она также сообщила, что судебные решения о выплате переселенцам пенсий без справки ВПЛ по решению суда в Украине есть, но статистику таких дел приводить отказалась. «Статистику я бы не хотела сейчас приводить. Это дело индивидуальное. Сейчас и законодательство, исходя из судебной тенденции, эволюционирует, поэтому для нас эта статистика не является определяющей, но ее нельзя снимать со счетов», – сказала Наталья Рад.

Напомним, в Мариуполе началась новая волна блокирования пенсий бывшим переселенцам. Это люди, уже отказавшиеся от справки ВПЛ и живущие на подконтрольной территории, как и все остальные граждане Украины. К юристам в Мариуполе, как специалистам, имеющим опыт юридического сопровождения таких пенсионеров, уже стали обращаться жители из других городов.

Как сообщалось ранее, фотограф из Донецка Сергей Ваганов после 9 месяцев споров в судах с Пенсионным фондом и ожиданий выплат получил свою пенсию. А бывшей переселенке из Донецка Вере Лебединской пенсию вернули через полгода судов. Женщину лишили ее после того, как она купила квартиру в Мариуполе в 2016 году и отказалась от статуса ВПЛ.

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