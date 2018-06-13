В Донецкой области планируют открыть 16 «социальных офисов». Новости

В Донецкой области планируют открыть 16 «социальных офисов», в которых около 1,3 млн получателей социальных услуг смогут по упрощенной процедуре оформлять социальную помощь, субсидии и получать другие услуги. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во вторник, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации Людмила Романенко.

«В Донецкой области работают 27 управлений социальной защиты населения. Некоторые помещения нужно было давно ремонтировать, некоторые – технически не оснащены и не современны. Проект "прозрачный социальный офис" должен привести все управления социальной защиты к современным стандартам», – сказала она.

По ее словам, «социальный офис» – это модернизованное и технически переоснащенное управление социальной защиты населения. «В реализации проекта по созданию "социального офиса" как самостоятельного учреждения принимают участие 8 городов и районов Донецкой области. Это Дружковка, Мирноград, Авдеевка, Славянск, Бахмут, Марьинский, Славянский и Мангушский районы», – сообщила Романенко.

«Также планируем открыть четыре "социальных офиса" на базе ЦПАУ (Центров по предоставлению административных услуг, – прим.) – это Мариуполь, Угледар, Константиновка и Покровск, и в четырех Объединенных территориальных громадах – Соледарская, Николаевская, Черкасская, Шаховская», – добавила она.

Замдиректора Департамента социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации уточнила, что в Дружковке, Мирнограде, Славянске и Бахмуте на создание «социальных офисов» уже получены денежные средства в размере 58 млн грн.