В Донецке резко подорожал бензин (Фото). Новости

Сегодня, 12 июня, пользователи социальных сетей сообщили о резком подорожании бензина на части территории Донецкой области, которая контролируется «ДНР».

«Самое интересное впереди… Сегодня на заправках в Донецке, снова резко возросла цена на топливо. Сообщается о том, что цена будет подниматься и далее» – говорится в сообщении.

В комментариях пользователь Александр пишет: «Самое главное, что есть; да, дорого, в среднем на 15-20% дороже, чем в России. Только одного никак не пойму: торговля на экспорт – это минус НДС российский, даже плюс налог ДНРовский, цена должна быть адекватной российской».

При этом дончане пишут, что дефицит топлива в «ДНР»на заправках продолжается.

Максим: «Цена – это дело одно, а вот если в баке только до ближайшей заправки, на которой бензы нет – это другое! Где бензин???».

Кроме того, жители неподконтрольной украинскому правительству территории прогнозируют повышение цен на товары и услуги.

Евгений: «Раз бензин дорожает, то будут дорожать и товары, а пенсии и зарплаты – нихрена и не повышаются»;

Татьяна: «Подорожание бензина напрямую связано с подорожанием всего. И мы это скоро ощутим на своей шкуре!»;

Валентина: «А на что не возросла цена? На все!!! А зарплату снижают и снижают!».

Также местные жители возмущаются, что после начала «бензинового кризиса» повысилась цена на газ.

Валерий: «Это так по-нашему. Посмотрели, что большая часть людей на газу ездят и решили еще цену на газ поднять, так сказать, за компанию. Думают, а чего мы деньги теряем. А уже скоро цены и на продукты поднимут. Люди недельку две повозмущаются, потом покажут по телеку новость, что все плохо, тяжело, а вы тут с ценами на топливо пристали».

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая, 25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне. 11 июня бензина не было ни на одной АЗС крупнейшей топливной компании «ДНР».

Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ – к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

В главной топливной компании «ДНР» пояснили проблемы с топливом – заводы России прекратили отгрузку бензина «республике».

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