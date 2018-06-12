Корректировка тарифов: В «ДНР» подорожали услуги такси. Новости

Корректировка тарифов: В «ДНР» подорожали услуги такси

ДН

12.06.18 18:43dnews.dn.uaНовости

Фото: из открытых источников

В неподконтрольном украинской власти Донецке ажиотаж с топливом привел к росту цен на услуги такси. Об этом сегодня, 12 июня, сообщается в соцсетях на страницах популярных служб такси в «ДНР».

Так, администрация «Приват Такси Донецк» сообщает, что вынужденна провести корректировку тарифов. «На 11.06.2018 актуальный тариф до 5 км – 80 руб., каждый последующий – 12 руб/км», – говорится в сообщении.

Уточняется, что тарифы на услуги такси будут корректироваться постепенно. «Надеемся, что ажиотаж с ценами закончится максимально быстро, и мы сможем вернуться к привычным для заказчиков тарифам», – пишут в такси.

Пользователи соцсетей удивлены такому решению поднять цены:

  • Cержио: «А при чем тут бензин к такси? Все такси ездят на пропане или метане»;
  • Денис: «Сразу видно...пешеход».

На самом деле в «ДНР» подорожал не только бензин, но и газ. «Еще утром газ для машин был 23,5 уже 26. Покращення за покращенням», – пишут пользователи. Ряд пользователей сообщают, что газ уже стоит 27 руб., в то время как был до топливного ажиотажа 24 руб.

Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, пользователи социальных сетей сообщили о резком подорожании бензина на части территории Донецкой области, которая контролируется «ДНР».

Напомним, что в «ДНР» в апреле отмечался очередной топливный кризис – с заправок исчезло сначала дизтопливо. В начале мая с АЗС начал пропадать уже бензин. По состоянию на 16 мая топливо было не на всех заправках. Волна перебоев поставок длилась с 22 мая25 мая топливо на заправках отсутствовало. Ажиотаж не спадал и 31 мая. В течение месяца в социальных сообществах Донецка главная тема «перекличек» – на каких заправках есть бензин, который периодически появлялся на АЗС. Кризис продолжился и в июне.

Также в конце мая отмечалась первая волна подорожания ГСМ, к 21 мая стоимость бензина увеличилась в среднем на 3 руб. (1,3 грн по местному курсу) и составила: АИ-92 – 47 руб. (21 грн), а АИ-95 – 49 руб. (22 грн). После второй волны подорожания к 29 мая в Донецке АИ-92 продавали за 51-54 руб. (23-24 грн), АИ-95 – 51 руб.

В связи с ростом цен на ГСМ в «ДНР» подорожали и продукты питания.

Загрузка...

Комментарии

Загрузка...