Корректировка тарифов: В «ДНР» подорожали услуги такси. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке ажиотаж с топливом привел к росту цен на услуги такси. Об этом сегодня, 12 июня, сообщается в соцсетях на страницах популярных служб такси в «ДНР».

Так, администрация «Приват Такси Донецк» сообщает, что вынужденна провести корректировку тарифов. «На 11.06.2018 актуальный тариф до 5 км – 80 руб., каждый последующий – 12 руб/км», – говорится в сообщении.

Уточняется, что тарифы на услуги такси будут корректироваться постепенно. «Надеемся, что ажиотаж с ценами закончится максимально быстро, и мы сможем вернуться к привычным для заказчиков тарифам», – пишут в такси.

Пользователи соцсетей удивлены такому решению поднять цены:

Cержио: « А при чем тут бензин к такси? Все такси ездят на пропане или метане »;

« »; Денис: «Сразу видно...пешеход».

На самом деле в «ДНР» подорожал не только бензин, но и газ. «Еще утром газ для машин был 23,5 уже 26. Покращення за покращенням», – пишут пользователи. Ряд пользователей сообщают, что газ уже стоит 27 руб., в то время как был до топливного ажиотажа 24 руб.