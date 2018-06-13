В «ДНР» подтвердили задержание высокопоставленных коррупционеров и рассказали об их прошлом. Новости

«Министерство юстиции ДНР» подтвердило задержание своих высокопоставленных сотрудников, о котором ранее неофициально передавали местные интернет-ресурсы со ссылкой на свои источники. Об этом сообщает пресс-служба «ведомства».

Речь идет о задержании 4 июня «замначальника государственной службы исполнения наказаний минюста ДНР» Оксане Бондаренко, а также бывшего «замначальника» данной «службы» Игоря Хрупина.

В информации пресс-службы уточняется, что задержание указанных сотрудников является результатом длительной совместной работы «минюста», «министерства государственной безопасности» («МГБ») и «прокуратуры ДНР».

«В данный момент с задержанными проводятся следственные мероприятия, подробности которых не разглашаются в интересах следствия. Официальное заявление министерства юстиции Донецкой народной республики будет опубликовано на официальном сайте министерства юстиции после завершения следствия», – резюмируется в сообщении.

При этом местный житель, сотрудник «пенитенциарной системы ДНР», пишущий под ником spraveliviy, на одном из форумов в 2017 году сообщал о прошлом Оксаны Михайловны Бондаренко. «У нас здесь этой милой структурой ("службой исполнения наказаний", – прим. ред.) руководит молодой генерал Рязанов Алексей Николаевич, кто из старых пенитенциарщиков, помнит его при Украине на должности начальника внутренней безопасности областного управления. Его подвиги на той должности известны, но как говорится, канули в лету. Зато, когда господин Рязанов пришел начальником исправительной службы ДНР и был еще полковником, ну такой был белый и пушистый, как говорится истинный революционер. На собраниях рассказывал, как он преобразит службу, как будет помогать людям и бороться с коррупцией, не начальник, а золото. Но прошло совсем немного времени и на горизонте нашего новоиспеченного генерала появляется неотразимая во всех отношениях госпожа Бондаренко Оксана Михайловна. И наш революционер-генерал преображается и становится кротким ягненком в руках этой высокопрофессиональной сотрудницы», – пишет spraveliviy.

Фото: скриншот видео YouTube

По информации форумиста, Рязанов продвигает Оксану Бондаренко по карьерной лестнице. «Из простого юриста с темным прошлым (Мариупольская зона помнит), она становится, только вдумайтесь, начальником внутренней безопасности службы исполнения наказаний. Я часто задумываюсь, какими качествами, чем должна обладать данная особа, что бы ее так "протянули" по карьерной лестнице», – продолжает spraveliviy.

Так же он уточняет, что Бондаренко замужем, у нее двое детей. Ее муж был мелким бизнесменом, который еле-еле сводил концы с концами. Но после старта работы Бондаренко с Рязановым подконтрольные ей и ее мужу коммерческие структуры ООО «Партнер-торг», ФЛП Перцов, стали участвовать в тендерах на поставку продуктов, одежды, моющих средств и т.д. «службе исполнения наказаний ДНР» и благополучно их выигрывать. «Деньги потекли рекой», супруги приобрели квартиру в центре Донецка.

«Вы знаете, я часто слышу по телику от наших ДНРовских бонз о морали, о христианстве, о каких-то ценностях. Ребята очнитесь... О каких ценностях можно говорить? Мне кажется, скоро он мужа ее по карьерной лестнице "тянуть" начнет. Честно говоря, у нас в управе уже многие за это держат кулаки, беспредел просто достал. Но судя по всему, всем по барабану. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись», – резюмировал форумист в июне 2017 года.

Читайте также: