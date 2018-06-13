Успеть за три дня: В управлениях соцзащиты и ПФУ Мариуполя не редеют очереди переселенцев (Фото). Новости

В Мариуполе коридоры Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Центрального района заполнены переселенцами. Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получившие уведомления о необходимости пройти проверку, стремятся попасть на прием к социальному инспектору, чтобы пройти верификацию (зафиксировать факт проживания по конкретному адресу). Очередь движется медленно, и люди, вынужденные часами ожидать в тесном узком коридоре, нервничают.

Если переселенец не успеет пройти верификацию в трехдневный срок, то выплаты пенсий и социальных пособий ему будут приостановлены.

Для пожилых ВПЛ следующий этап мытарств – Пенсионный фонд. Конец весны – начало лета оказались довольно жестокими для таких переселенцев. В виду массовых невыплат по стране многие и в Мариуполе получили пенсию за май с задержкой, кто-то – не получил до сих пор.

Измученные люди с раннего утра выстраиваются в очередь в Пенсионном фонде, чтобы узнать, когда они вновь смогут получать свои выплаты.

Как сообщалось ранее, в мае отмечалась массовая задержка выплат пенсий переселенцам. В ПФУ заявили, что это вызвано процессом верификации лиц, которые вернулись на неподконтрольную украинскому правительству территорию.

По информации правозащитников, массовая невыплата пенсий была также связана не столько с системой «Аркан», сколько все с теми же «списками СБУ», принцип формирования которых до сих пор непонятен.

Кроме того, с принятием 24 мая Постановления КМУ №335 «О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 №365», которым приостанавливаются выплаты задолженностей по пенсиям переселенцам, сложилась ситуация, когда граждане получают лишь текущие пенсии за месяц без предыдущих долгов. Согласно Постановлению, задолженность должна выплачиваться в соответствии с особым Порядком, который по состоянию на 13 июня еще не разработан и не принят КМУ.

При этом, согласно законодательству, Пенсионный фонд начисляет переселенцам задолженность по пенсиям только за 3 последних года. Но вооруженный конфликт длится уже 4 года, в связи с чем появляется категория граждан (преимущественно наследники умерших пенсионеров), которые «теряют» пенсию за один год. Правозащитники оспаривают данную норму пенсионного закона.

По информации Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области, в регионе числятся 1,1 млн пенсионеров, из них 485 тыс. переселенцев, из которых в мае этого года получили пенсионные выплаты менее половины зарегистрированных ВПЛ.

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