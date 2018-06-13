Ух, заживем теперь: В «ЛНР» обещают поднять пенсии. Новости

В «ЛНР» повысят размер пенсий на 10%. Об этом сообщает пресс-служба «пенсионного фонда республики».

«С 1 июля 2018 года на 10% увеличится размер пенсионных выплат гражданам, проживающим в Луганской народной республике. Соответствующее постановление принял совет министров ЛНР на своем заседании 12 июня», – утверждают в пресс-службе.

«Повышение пенсионных выплат коснется в том числе и каждого нетрудоспособного члена семьи, получающего пенсию в связи с потерей кормильца. Увеличение не затронет граждан, которым назначена пенсия в соответствии с временным порядком пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц, утвержденным постановлением совета министров ЛНР», – добавили в пресс-службе «ПФ».

Местные жители в соцсетях обсуждают эту новость, отмечая, что размер пенсии очень маленький, особенно с учетом цен на продукты, и мизерное повышение не спасет положение пенсионеров:

Кирилл М.: «Ох, теперь пенсионеры заживут»;

Валентин: «Шоб наши руководители жили на такую пенсию!»;

Анастасия: «10%... Смешно»;

Петр: «И отменили льготы на проезд пенсионерам, теперь если ездить по 10 руб. (4,2 грн по местному курсу) в день, на одном проезде эти 10% и съедаются. Это уже даже не смешно. 3 тыс. руб. (1261 грн) на неделю хватает, но не на месяц»;

Денис: «А цены на продукты и бензин?»;

Кирилл С.: «Может, они имели в виду на 1000%, и цены на продукты и бензин уже не важны»;

Андрей: «Ух, заживем теперь…Пускай все завидуют».

Как сообщалось ранее, 3 октября 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон о пенсионной реформе, который вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 до 1000 грн с октября этого года. В этой связи, в частности, пенсии шахтеров и металлургов Донбасса выросли до 11 тыс. грн в зависимости от трудового стажа.

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