В «ДНР» хотят сократить число льготных мест в пригородных маршрутках . Новости

В «ДНР» могут сократить число льготных мест в пригородных маршрутках. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

В «республике» разработают «законопроект» по сокращению числа льготных мест в пригородном транспорте. Такое поручение дал «глава ДНР» Александр Захарченко в ходе встречи с перевозчиками.

По словам «и.о. министра транспорта» Игоря Андриенко, в «ДНР» 78% пассажиров – льготники. Перевозчики просят сократить количество мест для льготников до 20%. «У нас наболевший вопрос – это перевозки льготных пассажиров. При осуществлении маршрута 78% в салоне – это льготники, которые определены законодательством. К нам обратились перевозчики с просьбой сократить количество мест для льготников до 20%», – утверждает Андриенко.

Захарченко в ответ предложил «разработать соответствующий законопроект», а также сказал, что «ситуация созрела» и что он поддерживает сокращение количества мест для льготников.

Местные жители в соцсетях обеспокоены тем, как может реализовываться такая инициатива:

Сергей: «Как это будет выглядеть? Водитель будет царь и Бог. Захочу – возьму бедного пенсионера, захочу – нет, на сегодня лимит закончен… Если оставляете 20%, разделите этот процент между всеми льготниками по справедливости, а то водитель кого возьмет, а кого нет. Ему ведь надо выполнять процентную перевозку. Стыдоба какая-то»;

Наталья: «Куда мы катимся? Либо есть льготы, либо нет! А то, что водитель автобуса не берет льготника, и говорит, что уже есть по льготе – это норм? Или льготники – не люди, или им льготы просто так дали? Все, блин, для народа! А людей, как селедок, запихивать – это мы можем, при этом нарушая предусмотренное количество пассажиров».

Также люди отмечают, что в «республике» требуют решения многие другие вопросы, к примеру, плохое состояние дорог:

Петя: «Других проблемных вопросов в республике, как я понимаю, на сегодняшний день не назрело… А о состоянии дорог автобусники не поднимали вопрос?»;

Денис: «Глава Д.Н.Р. решает, сколько льготников будет в автобусе. Это п..ц просто».

Кроме того, люди говорят о том, что перевозчики не от хорошей жизни просят сократить количество льготных мест. «Перевозчики ноют, потому что не хотят с черной икры на красную переходить», – пишет Владислав.

Некоторые жители неподконтрольной Донетчины приветствуют возможное сокращение льготников. «Давно пора, может, хоть утром можно будет спокойно сесть. Пенсионеры – самый занятой народ», – пишет Оксана.

Напомним, в «ДНР» перевозчики обосновали поднятие цен на проезд.

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