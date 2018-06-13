Реинтеграция Донбасса: Аналитик рассказала о факторах риска. Новости

В вопросе возвращения неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей под контроль Украины есть несколько факторов риска. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Украина имеет возможность не заниматься реинтеграцией Донбасса на невыгодных условиях, а Россия такой "роскоши" не имеет. Потому что Россия до тех пор, пока эти территории не вернулись под контроль Украины, не может забыть об этой территории, даже если реально никогда не собиралась аннексировать ее, как Крым», – сказала она.

По ее мнению, России придется экономически поддерживать неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, пока нет конкретного плана по их возвращению под украинскую юрисдикцию.

«Если санкции снимут, это не будет концом света. Другой момент, на Украину могут надавить и привязать выполнение ею "Минска" к макро-финансовой помощи. Вряд ли это будет звучать в откровенных и открытых заявлениях. Антикоррупционный суд – это вопрос институциональный, а "Минск" – это политическое соглашение», – считает Золкина.

Она отметила, что на Украину могут оказывать давление международные партнеры, как это было в 2016 году, для того, чтобы был принят, например, закон о выборах на неподконтрольном Донбассе на выгодных России условиях, и если политическая конъюнктура в мире поменяется, то, это вполне вероятный сценарий.

«Но Украина может на это не соглашаться, потому что прав на субъектность в этом вопросе у нас сейчас гораздо больше, чем было раньше. Единственные очень серьезные риски – это внутренние изменения в Украине, если в 2019 году в парламенте станет больше политических сил, которые будут выступать за смягчение политики в отношении России и более уступчивыми», – добавила аналитик.

Как сообщалось ранее, научный директор фонда «Демократические инициативы» им. И. Кучерива Алексей Гарань считает, что с действующими украинскими властями президенту России Владимиру Путину не удалось добиться от Украины уступок по Минским соглашениям, в частности, в вопросе предоставления Донбассу особого статуса, поэтому он рассчитывает на смену политических сил в нашей стране в ходе выборов в 2019 году.

Эксперт также заявлял, что в избирательной кампании 2019 года Российская Федерация может влиять на ход президентских и парламентских выборов путем обострения ситуации на Донбассе, а также другими методами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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