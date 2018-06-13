Донецкая область – лидер по числу безработных переселенцев. Новости

В Донецкой области с начала 2018 года услугами центров занятости воспользовались более 32,5 тыс. человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», о ситуации с трудоустройством в регионе во вторник, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске рассказал заместитель директора Донецкого областного центра занятости Олег Климович.

«Область является лидером среди других регионов Украины по количеству обращений внутренне перемещенных лиц. Это почти 20% от общего количества обращений в службы занятости по всей стране. Каждый пятый безработный переселенец приходится на Донецкую область», – сказал он.

По его словам, с начала года услугами центров занятости в Донецкой области воспользовались 32,6 тыс. человек. «Общее количество предоставленных службам занятости работодателями вакансий составило 16,1 тыс., из которых укомплектовано 12,2 тыс., что составляет 72,4%. Средний размер помощи по безработице составил почти 2,6 тыс. грн», – сообщил Климович.

«При содействии служб занятости с начала 2018 года трудоустроены 12,5 тыс. человек. Большая часть граждан – 38% трудоустроены до получения статуса безработного по заявленным вакансиям. С компенсацией работодателю сумм единого взноса трудоустроено 410 человек, с компенсацией на оплату труда за трудоустроенных ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров трудоустроены почти 200 безработных», – добавил замдиректора областного центра занятости.

Он также проинформировал, что с начала года участие в общественных работах приняли около 8,7 тыс. безработных, а проходили профессиональное обучение 4,9 тыс. человек.

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