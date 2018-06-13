Ситуация в пунктах пропуска утром 13 июня: проезда ожидали 170 авто. Новости

Сегодня утром, 13 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45,8 тыс. человек и 5,8 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9635 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10770 человек и 1815 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9470 человек и 1725 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4795 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11100 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находились 170 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 0/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Инна: «8:38. На "Каргилле" очередь от блоков. Пропускают 10 машин в час».

КПВВ «Новотроицкое»:

Артем: «6:28. Еленовка: машин 70-80, льгота 10»;

Алексей: «7:04. В Мариуполь машин 40. Льготы 5».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.