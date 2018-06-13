В Донецкой области на одну вакансию претендуют шесть человек. Новости

В Донецкой области количество работодателей, сотрудничающих с центрами занятости, увеличилось на 20%, что отразилось на числе предлагаемых безработным вакансий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом во вторник, 12 июня, в ходе пресс-конференции в Краматорске сообщил заместитель директора Донецкого областного центра занятости Олег Климович.

«По состоянию на начало июня в областной службе занятости насчитывалось около 2 тыс. актуальных вакансий, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Количество зарегистрированных безработных сейчас составляет 12,6 тыс. человек, что на 10% меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году», – сказал он.

«Занятость населения составляет почти 735 тыс. человек, безработное население – 125 тыс. человек. Уровень безработицы – 14,6%, по состоянию на 2017 год, в 2016 году он составлял 14,1%», – добавил Клименко.

Он также сообщил, что в Донецкой области дефицит таких профессий, как: электромонтер, слесарь-ремонтник, слесарь по сбору металлических конструкций, шахтер, медицинская сестра. «Средний размер заработных плат по вакансиям составляет почти 5 тыс. грн. Наиболее высокооплачиваемые вакансии – водолаз, токарь, механик, главный инженер. Например, у токаря зарплата, которую предлагает работодатель, 15 тыс. грн», – сообщил замдиректора областного центра занятости.

Как сообщалось ранее, заместитель директора Донецкого областного центра занятости Олег Климович также рассказал о ситуации с трудоустройством в регионе с начала 2018 года.

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