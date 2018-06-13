Сводка из зоны ООС за 12 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 32 обстрела украинских позиций, 9 раз – с применением минометов калибрами 120 мм и 82 мм, 1 украинский военнослужащий погиб, 2 – были ранены. Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине.

На горловском направлении – в районе населенного пункта Луганское.

Противник также активизировался на донецком направлении – вблизи Новотроицкого.

Не прекращаются бои на мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединское.

Также сообщается, что сегодня в течение ночи противник применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Попытки противника продвинуться в глубину обороны сил ООС остались нереализованными.

В «ДНР» сообщают, что «12 июня в 21:30 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по селам Ленинское (после переим. Ужовка – ред.) и Коминтерново (после переим. Пикузы – ред.). Выпущено 22 мины калибром 120 мм и 6 снарядов калибром 122 мм. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

Также в «ДНР» заявляют, что «6 жилых домов и линия электропередач повреждены за сутки в селе Коминтерново Новоазовского района (5 домов) и Докучаевске (1 дом и линия электропередач) в результате обстрелов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 4 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Донецкий и Калиново, сел Логвиново и Сокольники. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».