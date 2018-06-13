На словах – одно, в документе – другое: Аналитик о «плане Авакова» по Донбассу. Новости

Так называемый «план Авакова» по возвращению неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей с помощью полицейской миссии и применением тактики малых шагов вызывает много вопросов, поскольку в нем нет конкретных предложений – как именно украинская армия или полицейская миссия будет занимать населенные пункты. Об этом рассказала аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина.

«Полицейская миссия невозможна без реализации пунктов по военной эскалации. Два года назад, когда только прощупывалась почва, обсуждалась полицейская миссия под эгидой Евросоюза, но это абсолютно невозможно. Кто-то должен гарантировать стабильное и продолжительное прекращение огня», – сказала она.

По ее мнению, на Донбассе должен присутствовать миротворческий контингент ООН, который установит и будет поддерживать мир, а полицейская миссия с этой задачей не справится.

«Что касается идеи малых шагов, если почитать этот документ ("план Авакова", – прим.), в нем все структурировано, но исходная ситуация, от которой отталкивается в своих предложениях Аваков, она абсолютно политическая. "Происходит отвод вооружений". На каком основании он происходит? Все сводится к тому, что Российская Федерация и ее марионетки – "ДНР" и "ЛНР" должны спокойно и безболезненно согласиться на это», – отмечает Золкина.

«Сначала министр МВД, до презентации этого документа, говорил о том, что мы будем отвоевывать населенные пункты. В самом документе уже другая формула – выбросили эту идею с отвоевываением. Это понятно. Россия, если она не готова отдавать Украине эти территории, не разрешит отвоевывать одно село за другим», – добавила аналитик.

Она уточнила, что в так называемом «плане Авакова» идет речь о том, что «мы заходим в населенный пункт, от которого отведено вооружение». «Для чего тогда "ДНР" и "ЛНР" добровольно это делать шаг за шагом? Может быть, чтобы шантажировать Украину, что они дальше не отойдут и прогресса не будет? Вряд ли. Я думаю, что если Россия готова к компромиссам, то будет прописан общий механизм, а не так, что "отдаем вам сначала одно село, потом второе"», – резюмировала Золкина.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: